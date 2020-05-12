Коронавірус наблизився до президента Росії. Хворобу підхопив прессекретар Володимира Путіна - Дмитро Пєсков. Сам розказав журналістам, що зараз лікується у стаціонарі.

Переполох і в резиденції американського президента. Головний офіс Сполучених Штатів відтепер - на особливому режимі. А радники Дональда Трампа навіть бояться виходити на роботу. Хто в оточенні глави держави захворів? І що робитимуть, аби захистити президента, який - у групі ризику? Дмитро Анопченко дізнавався.

Напружені обличчя. Підвищені заходи безпеки: коли туристів (як потенційних носіїв вірусу) тримають ще далі від будівлі, ніж зазвичай. І - розгубленість, адже уперше за всю епідемію інфекція проникла у святая-святих, Білий дім. Хворі - серед найближчого оточення Трампа та його родини.

Тут, у Вашингтоні, медичні маски довгий час взагалі ніхто не вдягав. І навіть останніми тижнями (коли карантин посилили) носити їх рекомендують, а не зобов'язують. Ви, мабуть теж помітили: Трамп завжди з відкритим обличчям, каже, респіратор незручний. І лише тепер правила миттєво змінили - без маски не тільки у Білий дім не пропустять, а й підійти ближче, ніж я стою - заборонено. Ось такий зараз дрес-код.

За розпорядженням президента, працівники його адміністрації тепер зобов'язані носити маску (або якось інакше прикривати обличчя) і в Білому домі, і на прилеглій території. Зняти дозволено тільки в своєму кабінеті, і то, лише якщо сам у ньому. Кажуть, обмеження тільки на першу особу не поширюватимуться, для решти - з'явитися без респіратора (чи прикритого обличчя) у коридорах і навіть у парку - грубе порушення, за яке суворо каратимуть.

Ці превентивні заходи запровадили після того, як захворів спочатку офіцер з охорони президента, потім - особиста помічниця його дочки, Іванки, а згодом і прессекретарка віцепрезидента Пенса Кеті Міллер, вона ж - дружина радника самого Трампа, Стівена Міллера.

Отже, вірус просто за крок від президента. Після цього на самоізоляцію відправили трьох членів "коронавірусного штабу Трампа", які весь час крутилися в Овальному кабінеті і щодня поруч із главою держави були на всіх брифінгах. Зокрема і знаменитого доктора Фаучі.

А далі гучний скандал. Інформагентства з посиланням на свої джерела повідомили, що і друга особа в державі віцепрезидент США теж ізольована. Майка Пенса навіть не допустили на нараду президента з військовим командуванням. Спростовувати довелося особисто Трампові. Каже, "фейк-ньюз", нічого подібного, Пенс і далі працюватиме.

Результат його тесту - негативний! Зрозумійте це. Звісно, він контактував із багатьма людьми. Я з того часу особисто його не бачив, але скажу вам - ми з ним обговоримо це, можливо телефоном поговоримо.

Трампу, якого раніше перевіряли двічі на тиждень, тепер робитимуть аналізи щодня. Маску він так само не носитиме. Журналісти з преспулу Білого дому розповіли мені, що в президентському офісі зараз панують (зовсім як у назві скандальної книжки мемуарів про Трампа) - "страх і ненависть". Адже всі були на 100% переконані, що куди-куди, а в Білий дім COVID не добереться.

А тепер розгублені і в кожному візитері бачать потенційного носія вірусу. На кожному кроці - скринінг; якщо температура хоч трішки підвищена - попросять негайно залишити будівлю. Тим, хто прямує в Західне крило (там президентський кабінет) ще і обов'язковий експрес-тест роблять. У разі - хтось щось забув, вийшов і повернувся - змусять і тест зробити заново.

Президентський радник з економіки просто в прямому ефірі CBS несподівано зізнався: за таких умов боїться тепер на роботу ходити.

Кевін Хассетт, голова Ради економічних консультантів при президентові США:

Так, лячно йти на роботу. Я взагалі вважаю, було б значно безпечніше, якщо б нам дозволили перечекати вдома, ніж постійно ходити в Білий дім.

Ви ж були у Західному крилі там маленькі приміщення, завжди велелюдно. І це - знаєте - трохи ризиковано.

Але і обмежити доступ у "президентську частину" Білого дому - неможливо. Адже саме там знаменита Ситуаційна кімната, де проводять більшість нарад. А працювати з дому президентському оточенню не дозволяє Secret service - бояться, що дані з незахищених каналів зв'язку можуть перехопити. То ж поки що триматимуть "стан облоги" - і все для того, щоб главу держави не втратити. Трампові 73, він, однозначно, у групі ризику, і попри сильний імунітет небезпека зростає - оскільки вірус вже від першої особи на відстані потиску руки.