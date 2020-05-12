За що можуть арештувати винахідника Ілона Маска і як влаштувати обід у ресторані серед поля? Про це та інше - у нашому огляді.

Знову бунтує. Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск відновив роботу заводу "Тесла" - попри заборону влади, пов'язану з карантином. Маск виступає проти обмежень і сам вийшов на роботу. У своєму Твітері написав: якщо когось хочуть арештувати, нехай це буду я. Губернатор Каліфорнії на це заявив, що може розпочати розслідування проти компанії.

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Зі смаком, і на дистанції. У Швеції сім'я відкрила ресторан, "захищений від коронавірусу". Так він називається. Заклад розмістили в полі: там один столик і стільці. Дістатися місця доведеться за вказівниками. Офіціантів немає: страви подають із кухні в кошику на мотузці. В разі дощу - столик розмістять під тентом. Заклад працюватиме до вересня, поки триває тепла погода. Усі вільні місця на травень уже заброньовані.

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Техно-патруль. У парку Сінгапура з'явився робот-собака. Його звуть Спот і він закликає містян дотримуватися соціальної дистанції. Замість гавкати - озвучує аудіозвернення. Спот також оснащений камерами, за допомогою яких поліція визначає, чи є на вулиці скупчення людей.

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Антивірусний стиль. У Кенії стає популярною зачіска у формі коронавірусу. Це традиційні африканські косички, але об'ємні, із розпушеними кінчиками. Найбільше така новація до вподоби підліткам. Та й коштує вона близько пів долара: це вшестеро дешевше за звичайну стрижку чи укладку. Тому клієнтів у перукарів не зменшилося, навіть попри карантин.