Известный доктор Евгений Комаровский рассказал о том, чем полезна морковь. Соответствующий пост он опубликовал на свое страничке в Instagram.

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По словам доктора, одна порция моркови (одна средняя морковь или 1/2 чашки нарезанной) обеспечит 210% среднесуточного рекомендованного количества витамина "А".

Также морковь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение, активизирует работу мозга, обеспечивает защиту печени и обладает противовоспалительными свойствами.

"Вот такой полезный корнеплод", - подытожил доктор Комаровский.

Ранее мы писали о том, кому категорически нельзя есть морковь по-корейски.

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