Чем полезна морковь: рассказывает доктор Комаровский [ Редактировать ]
Известный доктор Евгений Комаровский рассказал о том, чем полезна морковь. Соответствующий пост он опубликовал на свое страничке в Instagram.
По словам доктора, одна порция моркови (одна средняя морковь или 1/2 чашки нарезанной) обеспечит 210% среднесуточного рекомендованного количества витамина "А".
Также морковь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение, активизирует работу мозга, обеспечивает защиту печени и обладает противовоспалительными свойствами.
"Вот такой полезный корнеплод", - подытожил доктор Комаровский.
Ранее мы писали о том, кому категорически нельзя есть морковь по-корейски.
Также читайте, какой продукт является лучшей профилактикой инфаркта.
по теме
Его ставили в гробницах вельмож: фрукт, укрепляющий сердце
Этот драгоценный фрукт ставили в гробницы высокопоставленных вельмож еще в 750 году до нашей эры
Вы будете удивлены: 5 самых вредных сочетаний продуктов
Эксперты назвали 5 сочетаний продуктов, которых следует избегать
Чем полезен огуречный рассол
Эксперты утверждают, что рассол может быть полезен для организма
Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при коронавирусе
Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ - это совершенно разные вещи