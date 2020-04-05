Известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос: может ли коронавирус проникать через кожу. Соответствующее видео он опубликовал на YouTube.

"Через неповрежденную кожу вирус проникать не может", - заверил доктор.

Он отметил, что для проникновения необходимы слизистые оболочки.

Комаровский также рассказал об одной из теорий по поводу поврежденной кожи. Согласно ей, мужчины болеют чаще потому, что они бреются, и микропорезы кожи способствуют большей вероятности инфицирования.

"Однако пока доказательств этому нет", - подчеркнул доктор.

Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина. Он также жестко раскритиковал лечение коронавируса в Украине.

Напомним, по состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 156 новых случаев коронавируса.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19, 25 человек уже выздоровели.