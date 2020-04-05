Доктор Комаровский рассказал, может ли коронавирус проникать через кожу [ Редактировать ]
Известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос: может ли коронавирус проникать через кожу. Соответствующее видео он опубликовал на YouTube.
"Через неповрежденную кожу вирус проникать не может", - заверил доктор.
Он отметил, что для проникновения необходимы слизистые оболочки.
Комаровский также рассказал об одной из теорий по поводу поврежденной кожи. Согласно ей, мужчины болеют чаще потому, что они бреются, и микропорезы кожи способствуют большей вероятности инфицирования.
"Однако пока доказательств этому нет", - подчеркнул доктор.
Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина. Он также жестко раскритиковал лечение коронавируса в Украине.
Напомним, по состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 156 новых случаев коронавируса.
Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19, 25 человек уже выздоровели.
по теме
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За сутки в Украине зафиксировано 156 новых случаев коронавируса
Не выходить без маски и документов: Кабмин ввел запрет
Кабинет министров Украины запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски
Медицина України не готова до епідемії коронавірусу: "Опозиційна платформа - За життя" закликає скасувати скандальну медреформу - Юрій Бойко
Карантин треба продовжити, доки не вдасться підготувати лікарні до масових випадків інфікування на Covid-19, - про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Спасти рядового врача: чего не хватает больницам в Украине?
На первых парах эпидемии, в СМИ и в социальных сетях все обсуждали возможный продуктовый дефицит и, конечно же, недостачу средств индивидуальной защиты в аптеках
Українські прикордонники перевіряють іноземні судна на виконання умов карантину
Прикордонники чатують в українських територіальних водах - перевіряють міжнародні судна, які прибувають в наші порти. Кажуть особливо ретельно перевіряють кораблі, що прямують з країн, де є спалах COVID-19.