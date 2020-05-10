Компания Google выпустила новое приложение Read-Along, которое призвано учить детей читать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В основе Read-Along лежит приложение Google Bolo, дебютировавшее в Индии еще в прошлом году.

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"Для качественного обучения детей приложение использует технологию распознавания речи и преобразования текста в речь", - говорится в сообщении.

В Read-Along также добавлен специальный помощник Diya, который распознает в речи ребенка фонологические проблемы и старается их исправить. Кроме того, помощника можно попросить правильно прочитать то или иное слово.

В данный момент приложение доступно только на платформе Android. Оно поддерживает работу с 9 языками. Русского и украинского в их числе пока нет.

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