Новий позитивний рекорд в Україні. За минулу добу 343 людини одужали від коронавірусу. Це свіжа статистика МОЗу. За даними відомства, напередодні зареєстровано 402 нових пацієнти, а від ускладнень COVID-19 померли 14 осіб.

Загалом випадків зараження по країні майже 16 з половиною тисяч. З початку спалаху епідемії, недугу побороли три тисячі 716 людей.