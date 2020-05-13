СOVID-19 в Україні: yовий позитивний рекорд [ Редактировать ]
Новий позитивний рекорд в Україні. За минулу добу 343 людини одужали від коронавірусу. Це свіжа статистика МОЗу. За даними відомства, напередодні зареєстровано 402 нових пацієнти, а від ускладнень COVID-19 померли 14 осіб.
Загалом випадків зараження по країні майже 16 з половиною тисяч. З початку спалаху епідемії, недугу побороли три тисячі 716 людей.
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