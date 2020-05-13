Україна ж вшановує легендарного Валерія Лобановського. Тренера, який змінив історію світового футболу. Гравці називали його полковником та генералом за суворість. Вболівальники маятником, за звичку постійно хитатися у тренерському кріслі. Бо переживав за кожен матч. Як згадували сьогодні Валерія Лобановського - далі.

Легендарний тренер, талановитий психолог, турботливий, а іноді й суворий наставник. А для них просто батько. 18 років тому в лікарні Запоріжжя зупинилося серце українського футбольного Метра. Київське Динамо тоді змагалося із запорізьким металургом. Валерію Лобановському стало зле прямо посеред матчу. Але медиків він дозволив викликати лише після фінального переможного свистка для "ДИНАМО". Цілий тиждень медики намагаються його врятувати, однак безуспішно. Серце великої людини не витримує навантаження.

Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо":

Я прекрасно помню этот матч, я сидел рядом с ним на скамейке. Он умер можно сказать на футбольном поле, мы его будем помнить пока мы живы мы его помним. Наступным поколинням, я думаю это тренерам надо брать психологию Валерия Лобановского, как он был как психолог, почему, потому что мы не знаем как бы тренеровал команду сегодня Валерий Васильевич.

Феномен Лобановського намагаються розгадати і досі. Метр шукав свій стиль гри, розробляв концепції та стратегії матчів. З нікому не відомих хлопців він виховував зірок футболу. 13 разів під його керівництвом клуб Динамо ставав чемпіоном СРСР, 9 разів вигравав кубок країни, тричі європейські кубки.

Владислав Ващук, колишній захисник київського "Динамо":

С теми компютерами он все ровно создал ту модель, и поведение футбольной команды, которая будет опережать на 20 лет вперед. Почему он гений? он делал все не так как обычно. Он же не брал каких-то уникальных футболистов. Он брал обычных футболистов и они становились звездами можно сказать мирового футбола.

Рідні, близькі, колишні вихованці та друзі сьогодні згадували пам'ять геніального тренера - зранку на Байковому кладовищі. А потім у центрі столиці.

Цього року, через карантин, мітинг пам'яті Валерія Лобановського скасували. Проте, усі бажаючі вшанували пам'ять метра та поклали квіти біля меморіалу.

Світлана Лобановська, донька Валерія Лобановського:

Для меня это не 18 лет - это вчера, а что я могу чувствовать когда не стало моего родного человека, конечно боль утраты и она не проходит. Мне хочется, чтоб молодежь не только футбольная, но и молодежь помнила своих героев. Чтобы они смотрели, учились и в то же время приносили свое, более современное, более совершенное.

Григорій Суркіс, почесний член УЄФА:

По сьогоднішній день Лобановський є світовою зіркою футболу не тільки тренера, а й гравця. Він спромігся зробити те що не вдавалося жодному українському тренеру. У нас є молода поросль не тільки динамівців, а й взагалі в українському футболі, яка спроможна зробити все можливе для того, щоб вивести наш футбол на зовсім інший рівень, і щоб успіхи українських збірних не були випадковістю, а сприймалися як закономірність.

Символічно, що серце футбольного Майстра зупинилося в річницю заснування футбольного клубу "Динамо". Саме 13 травня 1927 року було офіційно зареєстровано футбольну команду, яка пізніше подарує легенд світового масштабу.