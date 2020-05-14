Два депутата - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, внефракционный (был исключен из фракции "Слуга народа") депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон о банках, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом. На сайте парламента соответствующий проект постановления получил номер № 2571-д-П. Он был получен и передан на рассмотрение руководству Рады. Текста проекта постановления на сайте Верховной Рады по состоянию на ночь с 13 на 14 мая - нет.

Также проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон зарегистрировал и депутат от Слуги народа Александр Дубинский. Текст его постановления на сайте парламента также отсутствует.

Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании разблокировала подписания закона об открытии рынка земли.