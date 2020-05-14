Україна напередодні вшанувала пам'ять свого легендарного тренера, який змінив історію світового футболу. Гравці називали його полковником та генералом за суворість. Вболівальники маятником - за звичку постійно хитатися у тренерському кріслі. Бо переживав за кожен матч. Його серце зупинилося 18 років тому. Але пам'ять житиме вічно. Як згадували у столиці Валерія Лобановського - дивіться у нашому сюжеті.

18 років тому в лікарні Запоріжжя зупинилося серце українського футбольного Метра. Київське Динамо тоді змагалося із запорізьким металургом. Валерію Лобановському стало зле прямо посеред матчу. Але медиків він дозволив викликати лише після фінального переможного свистка для "Динамо". Цілий тиждень медики намагаються його врятувати, однак безуспішно. Серце великої людини не витримує навантаження.

Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо":

Я прекрасно помню этот матч, я сидел рядом с ним на скамейке. Он умер, можно, сказать на футбольном поле, мы его будем помнить пока мы живи мы его помним.

Феномен Лобановського намагаються розгадати і досі. Метр шукав свій стиль гри, розробляв концепції та стратегії матчів. З нікому не відомих хлопців він виховував зірок футболу. 13 разів під його керівництвом клуб Динамо ставав чемпіоном СРСР, 9 разів вигравав кубок країни, тричі європейські кубки.

Владислав Ващук, колишній захисник київського "Динамо":

Почему он гений? он делал все не так как обычно. Он же не брал каких-то уникальных футболистов. Он брал обычных футболистов и они становились звездами можно сказать мирового футбола.

Рідні, близькі, колишні вихованці та друзі згадували пам'ять геніального тренера. А потім - у центрі столиці.

Цього року, через карантин, мітинг пам'яті Валерія Лобановського скасували. проте, усі бажаючі вшанували пам'ять метра та поклали квіти біля меморіалу.

Світлана Лобановська, донька Валерія Лобановського:

Мне хочется, чтоб молодежь не только футбольная, но и молодежь помнила своих героїв, чтобы они смотрели, учились и в то же время приносили свое, более современное, более совершенное.

Символічно, що серце футбольного Майстра зупинилося в річницю заснування футбольного клубу "Динамо". Саме 13 травня 1927 року було офіційно зареєстровано футбольну команду, яка пізніше подарує легенд світового масштабу.