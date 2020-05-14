У Вашингтоні подовжили карантин до восьмого червня. В американській столиці коронавірусом наразі інфіковано понад 6,5 тисяч мешканців. Три з половиною сотні - померли. Тим часом в Конгресі США потренувалися працювати віртуально. Напередодні там пройшли перші онлайн-слухання щодо коронавірусу. Адже ніколи досі - розмову свідків та сенаторів не проводили онлайн. Дмитро Анопченко бачив все, що відбувалося у Сенаті США.

Сенатські слухання зазвичай урочисті і офіційні, запрошені тут мають статус свідків і під присягою зобов'язуються говорити тільки правду. Але зараз свідків у будівлі немає та й і самих сенаторів дуже мало. Вони або залишилися у кабінетах, або взагалі вдома.

І все через коронавірус. Американські сенатори здебільшого люди літні. Тож домовилися, і це уперше, що будуть присутніми віртуально. Це зрозуміло: Берні Сандерсу - 78, Елізабер Уоррен - 70. Всі вони у групі ризику, з'являтися на публічних слуханнях небезпечно. Так само у залі немає жодного запрошеного - всі на зв'язку. Вони, зокрема, і найавторитетніший інфекціоніст Америки, доктор Фаучі, на вимушеній самоізоляції.

Головний інфекціоніст Америки озвучив висновки, які президенту явно не сподобаються. Каже, кількість загиблих через коронавірус в Америці насправді куди більша, ніж дані офіційної статистики. Стверджує: це міф, що діти мають імунітет від коронавірусу і начебто не здатні захворіти можуть, але в іншій формі.

Сумнівається, що школи і університети зможуть спокійно почати новий навчальний рік у вересні. А ще попереджає - намагання надто рано вийти з карантину можуть дуже дорого обійтися Америці. І прогнозує - кількість інфікованих зараз різко піде вверх через те, що карантин згортають.

Ентоні Фаучі, директор національного інституту інфекційних захворювань США:

Мене хвилює те, що на певних територіях "перескакують" через необхідні етапи і надто рано відкриваються. Тож ми матимемо піки, які можуть переростати у нові спалахи захворювання. І мій заклик - робити все настільки поступово, як тільки можливо.

Подальша стратегія США: робити якомога більше тестів, до 50 мільйонів щомісяця! Тестувати масштабно, безкоштовно. Це ключовий крок, який дозволить вчасно відправляти нових хворих на самоізоляцію і стримувати поширення вірусу. Зізнаються: вакцина - навіть коли вона з'явиться - може виявитися неефективною, жодних гарантій немає. А тому навіть попри вихід з карантину, соціальну дистанцію ще довго доведеться зберігати. Ця вимога надовго, якщо не назавжди. І конгрес США дотримується цього правила просто фанатично.

Від відвідувачів і навіть співробітників вимагають тримати соціальну дистанцію між людьми у 4 кроки. І слідкують за цим дуже жорстко: навіть встановили ось такі стовпчики у коридорах для того щоб журналісти, зокрема, не підходили близько до сенаторів.

Тож і інтерв'ю тепер лише на відстані. І коридорами ходять по черзі. І маску не зняти. А перші віртуальні слухання - коли розмова лише через екран, - явно не будуть останніми.