У Польщі незабаром стартує третій етап послаблення карантинних обмежень. З наступного понеділка в країні запрацюють салони краси, спортивні зали та ресторани і бари. Утім, вони приймуть перших клієнтів за умови дотримання санітарного режиму.

Крім того, збільшать ліміти на кількість пасажирів у громадському транспорті. А вже з 25 травня у країні дозволять проведення консультацій з випускниками та практичні заняття в училищах.

Натомість прикордонний контроль вирішили подовжити ще на місяць - до 12 червня.