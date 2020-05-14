Полякам дозволять ходити до ресторанів [ Редактировать ]
У Польщі незабаром стартує третій етап послаблення карантинних обмежень. З наступного понеділка в країні запрацюють салони краси, спортивні зали та ресторани і бари. Утім, вони приймуть перших клієнтів за умови дотримання санітарного режиму.
Крім того, збільшать ліміти на кількість пасажирів у громадському транспорті. А вже з 25 травня у країні дозволять проведення консультацій з випускниками та практичні заняття в училищах.
Натомість прикордонний контроль вирішили подовжити ще на місяць - до 12 червня.
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