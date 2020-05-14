Банки возобновляют поставки драгоценных металлов в Украину после карантинного перерыва. На 18 мая 2020 года запланирована первая крупная поставка золота - 120 кг в банковских слитках разных номиналов, пробой 999,9. Металл будет доставлен в киевский аэропорт "Борисполь", сообщает "Страна.ua".

Имя поставщика не называется. По слухам, или "Райффайзен Банк Аваль", или госбанки.

"Поставщик неизвестен, но есть информация о том, что он обеспечивает не только собственные нужды (нужды своих частных и корпоративных клиентов), но еще и другие структуры. Это пул банков, в которых накопился спрос на золотые слитки еще с начала карантина в марте-апреле, когда из-за коронавируса остановилось авиасообщение по всему миру", - сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На текущий момент 1 грамм банковского золота 999,9 пробы в Киеве стоит в пределах 1600-1900 грн в зависимости от банка и номинала слитка. Чем крупнее брусок - тем ниже стоимость одного грамма золота.

Большая часть новой поставки - слитки средних и крупных номиналов, от 100 грамм и более. Источники издания уверяют, что среди покупателей - VIP-персоны.

"Серьезный всплеск интереса к банковским металлам в целом и к золоту в частности наблюдался на пике эпидемии коронавируса в мире. Когда валом шла негативная статистика по заболеваемости и активно падали финансовые рынки по всему миру. Тогда все впервые услышали заявления от президента США Дональда Трампа о том, что США запускают масштабную эмиссию доллара, и строились не самые лучшие прогнозы по инфляции и девальвации остальных валют. Все пытались дифференцировать свои вложения, и украинцы, в том числе", - рассказал директор департамента банкнотного банкинга "Индустриалбанка" Андрей Львов.

Аналитики объясняют, что из-за эмиссии доллара ожидается снижение его курса во всем мире, а также подорожание золота, которое считается выгодным и надежным вложением. Это не значит, что богатые люди в Украине избавляются от доллара США, просто пытаются дифференцировать свои накопления.

Сообщается, что стати, поставки долларов США в Украину идут уже несколько недель, но особого спроса не него нет.

"В среднем в страну самолетами завозится в неделю порядка 100 млн долларов США на всю банковскую систему. Этого достаточно для текущих нужд. Commerzbank и HSBC Bank поставками банкноты сейчас не занимается, только австрийская группа Raiffeisen возит з Вены", - уточняют эксперты.

Напомним, что в Налоговой службе подсчитали сколько миллионеров живет в Украине. Наибольшее количество легальных миллионеров проживает в Киеве (1 255), Харьковской (278) и Днепропетровской областях (270), подчитали в Налоговой службе.