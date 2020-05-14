Пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на все сферы нашей жизни и показала, что к ней мы абсолютно готовы не были. В особенности это касается нашей медицины, которая является уязвимым местом Украины.

В условиях такого страшного заболевания мы часто слышим истории о том, какой хаос происходит в больницах, где принимают зараженных COVID-19, как страдают медики, у которых нет в полной мере средств защиты и достойной зарплаты, которая бы окупала тот риск. Но также страшные истории есть и о больных.

Так, в редакцию Podrobnosti.ua обратился пациент, который на данный момент находится в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы. Мужчина рассказал о вопиющем халатном отношении к пациентам.

"24 апреля меня положили в госпиталь с температурой 37,5 и диагнозом ОРВИ. Сделали тест на коронавирус - положительный. 27 апреля сделали повторный тест, который оказался негативным. С тех пор еще один тест мне решились сделать лишь 7 мая, результатов которого нет до сих пор. То есть, уже 17 дней я (без симптомов) лежу в больнице без официального заключения о болезни. Я даже не знаю, болен ли я. На все вопросы нам отвечают: все нормально, главное, что вам не хуже", - рассказывает мужчина.

Он также отмечает и то, что в палате вместе с ним находится еще один мужчина преклонного возраста с диагнозом "пневмония", хоть и тест на коронавирус у него оказался положительным.

Вопиющим является и тот факт, что условия, в которых находятся пациенты - просто непригодны для больных с COVID-19. В палатах лежит по 2-4 человека с совершенно разными диагнозами, помещения никак не обрабатываются дезинфицирующими средствами.

"Если ты в состоянии убраться - делаешь это сам. Если не можешь по состоянию здоровья - вынужден находится в антисанитарных условиях", - объясняет возмущенный пациент.

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