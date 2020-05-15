У Туреччині дітям дозволили виходити на вулицю [ Редактировать ]
У Туреччині чергове пом'якшення карантину. На вулицю дозволили виходити дітям та підліткам, що було заборонено протягом майже двох місяців.
Щасливі дітлахи разом з батьками швидко заполонили ігрові майданчики, міські набережні та парки. За новими правилами, у Туреччині особам віком до 20 років можна гуляти не надто далеко від дому та не більше чотирьох годин на добу.
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