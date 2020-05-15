Украинцы получили рекордное количество результатов "коронавирусных" тестов [ Редактировать ]
Фото: тест на коронавирус/ Медиазавод
За сутки в Украине провели почти 9 тысяч тестов на COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, такое количество ПЦР-анализов стало рекордной суточной нормой на территории Украины.
"За прошедшие сутки сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", - отметил Степанов.
Известно, что наличие инфекции подтвердили у 483 человек.
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