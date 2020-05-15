В Украине от коронавируса скончались еще 20 человек [ Редактировать ]
Стало известно, что в Украине за прошлые сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.
Таким образом за 14 мая зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от коронавируса за неделю. Больше было зафиксировано за 7 мая - тогда умер 21 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в Украине увеличилось до 476 человек.
Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний.
Ранее сообщалось, что Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии коронавируса.
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