У футболиста белорусского клуба подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
Футболист белорусского клуба "Минск" заболел коронавирусом. Однако имени игрока не называют. Об этом сообщает "Белорусский футбол".
Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке "Минска" на матч против "Городеи", который состоялся 10 мая. По данным источника, "Минск" уйдет на двухнедельный карантин. Однако в клубе информацию о положительном тесте одного из игроков отрицают.
"Это неправда. Результата теста ждать еще один-два дня", - заявил председатель "Минска" Игорь Шлойдо "Прессболу".
Стоит отметить, что ранее бюро исполкома БФФ решило перенести матч 4-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси между "Гомелем" и "Арсеналом" из-за подозрение на коронавирус у одного из игроков дзержинского клуба.
Ранее мы писали, что коронавирус "убил" бывшего вице-президента мадридского "Реала".
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