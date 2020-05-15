Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге. За його словами, попри певну стабілізацію епідеміологічного стану, країни мають зберігати пильність, а саме: вводити масові тест-системи та відслідковувати контакти хворих.

Клюге наголосив: коронавірус нікуди не зник, епіцентр недуги змістився у країни східної Європи та центральної Азії зокрема в Україну, Білорусь, Казахстан і Росію.

Федерація нині на другому місці у світі за кількістю інфікованих на COVID. Утім, там вже заявили, що пік епідемії - минув.