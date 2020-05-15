На лайнерах США заблокували півтори тисячі українських моряків [ Редактировать ]
Четверту добу голодують моряки на борту океанського лайнера, що пришвартований у Майямі. Частина екіпажу таким чином намагається змусити судновласника, одну з найбільших американських компаній, - нарешті відправити їх додому після двох місяців карантину на борту. Українські дипломати зв'язались із екіпажем і з'ясували: серед протестувальників - виключно громадяни Румунії, українців на судні немає.
Максим Коваленко, керівник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України:
Інформації щодо оголошення голодування громадянами України саме з цього судна до Посольства не надходило, ніхто із громадян не звертався, посольство на постійному зв'язку із компанією - оператором цього судна, тобто круїзною компанією.
Наразі відомо, що понад півтори тисячі українських моряків заблоковані на американських круїзних лайнерах і вже кілька місяців не можуть повернутися додому. Одна українка стрибнула за борт і загинула, слідчі припускають, що жінка не витримала ізоляції.
Як повертати моряків додому - рішення досі немає. Їм заборонено сходити з кораблів, із березня вони не отримують зарплату - бо через карантин роботодавці припинили дію контрактів.
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У Майямі голодує екіпаж океанського лайнера
Четверту добу голодують моряки на борту океанського лайнера, що пришвартований у Майямі. Частина екіпажу таким чином намагається змусити судновласника, одну з найбільших американських компаній, - нарешті відправити їх додому після двох місяців карантину на борту
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