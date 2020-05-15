Суд забов'язав Білий дім оприлюднити скандальні листи про військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Суд забов'язав Білий дім оприлюднити скандально відомі листи про військову допомогу Україні. А саме: вказівку Трампа про її припинення. Нагадаю, цьогоріч очільникові Білого Дому ледь не оголосили імпічмент. Усе через те, що у телефонній розмові із президентом України, Трамп вимагав розслідування справи щодо сина його конкурента на виборах Джо Байдена.
Тоді Трамп натякнув на можливе припинення військової допомоги для Києва. Згодом, з'явилась інформація, що це питання Трамп обговорював в електронному листуванні із своїми підлеглими. Однак надати журналістам інформацію - у Білому домі відмовились. Тож кореспонденти звернулись до суду і виграли.
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