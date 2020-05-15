Повернення Верховної Ради до роботи у звичному режимі, як до карантину, прокоментували сьогодні й в опозиції. Ось які плани озвучив Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

ПАРЛАМЕНТ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ?

Мы будем настаивать на принятии решений, которые помогают стране выйти из карантина, это увеличение денег на выплаты медикам, людям, потерявшим работу, это увеличение выплат чернобыльцам, инвалидам, ветеранам, матерям-одиночкам - всем тем, кто действительно нуждается в помощи от государства, особенно в сегодняшнее время и против тех идеологических новаций, которые задумали повестка дня, которые ничего общего реально с помощью гражданам Украины не имеет.

БАНКІВСЬКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ: ЧОМУ ОПОЗИЦІЯ ПРОТИ?

Мы считаем, что унизительная ситуация сложилась, когда МВФ диктует стране, что надо делать абсолютно суверенной и независимой нашей стране - это неправильно, это великая трагедия. И кроме того, мы категорически против закона в таком виде, потому что Нацбанк получает неограниченные полномочия, становится над судами в стране и это может привести к тому, что они смогут закрыть любой банк и тысячи людей потеряют свои деньги - вкладчики. Мы уже это видели, когда Гонтарева останавливала банки по своему разумению. 105 банков закрыто и миллионы людей потеряли свои деньги, потеряли кредиты, потеряли депозиты, поэтому мы категорически против, что вот таким путем за счет наших людей получались кредиты в унизительной форме, поэтому мы это не поддерживаем.

ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ: ЧИ НЕ ЗАРАНО?

Вы знаете, я считаю что политики вообще не имеют права называть даты и порядок выхода из карантина. Это должны делать врачи на основе своих знаний, эпидемиологической ситуации, опасности, которая может угрожать людям, а задача политиков и властей помочь людям пережить экономические сложности и в первую очередь дать безработным, которые потеряли работу, предпринимателям, которые выплачивали зарплату. Им надо сейчас это восполнить, дать беспроцентные кредиты предприятиям, которые начинают работу, то есть сделать то, что делают все цивилизованные страны в связи с ситуациенй и чего, к сожалению, правительство, потому что просто болтают, пишут какие-то красочные презентации, а реальных денег не получили.

ЗУПИНКА МЕДРЕФОРМИ: ЩО ДАЛІ?