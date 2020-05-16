Ситуация в энергетике требует принятия чрезвычайных мер. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Ситуация в энергетике сегодня настолько сложна, что правительство обязано принять решение о введении в отрасли чрезвычайного положения, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить энергетического кризиса. И сделать это нам позволяет членство Украины в Энергетическом сообществе", - заявил Юрий Бойко.

Для этого, по его словам, необходимо действовать в нескольких направлениях.

"В первую очередь, парламент должен принять закон о списании и расшивке долгового бремени в 50 млрд грн., которое, с учетом коронавируса и неплатежей, будет только расти. Закон этот находится в парламенте, он прошёл все комитеты, и я считаю, что в ближайшее время он должен быть проголосован", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также, по его словам, правительству необходимо создать единый координационный центр для всех компаний, работающих в отрасли.

"Так, например, компания "Укрэнерго", которая занимается магистральными электрическими сетями в стране, почему-то оказалась в подчинении министерства финансов. Это приводит к ситуациям, когда министр финансов не знает, что делать с подписанием протоколов и бюджетных росписей. Я уже не говорю о НАК "Нефтегаз Украины", который давно превратился в государство в государстве, живет своей отдельной жизнью и прекратил вообще обращать внимание на интересы страны", - считает народный депутат.

И третье, чего категорически нельзя допустить, - это повысить цены на электроэнергию.

"Сегодня люди больше всего боятся, что будет расти цена на электроэнергию. Я на днях был в Борисполе, разбирался с тарифами, которые устанавливает местная власть. Они говорят: не дай Боже поднять цены на электроэнергию. Это и водоканалы, и предприятия теплокоммунэнерго, и все остальное, - мы просто не потянем. Так вот, решение вопроса, как сделать так, чтобы не повышалась цена, уже сегодня должно быть на столе", – отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что наряду с продовольственной безопасностью, военной и медицинской, энергетическая безопасность – ключевая для страны.