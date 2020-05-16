Только диалог и стремление к миру сделают Украину цивилизованным государством - ОПЗЖ [ Редактировать ]
В Международный день мирного сосуществования, который еще с 2017 года 16 мая, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, в связи в этим "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" сделала заявление на официальном сайте партии.
Сделав акцент на том, что все цивилизованное международное сообщество стремится к обеспечению мира и развития, к созданию условий для диалога и сосуществования различных рас и народов, прекращению любых форм дискриминации.
Именно поэтому в 2017 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования. Это призыв, обращенный к правительствам разных стран проявлять терпимость, стремиться к взаимопониманию и социальной солидарности. Это именно те ожидания, которые год назад связывал украинский народ с избранием Владимира Зеленского на пост Президента Украины, но так и не дождался их воплощения в жизнь.
Трагические события в нашей стране, которые развернулись с начала 2014 года, наглядно демонстрируют, что политика непримиримости, ставка на поощрения вражды и ненависти ведут к деградации общества и государства. Насилие и дискриминация не могут обеспечить мир и единство страны. Они только усиливают противоречия в обществе, а социально-экономический кризис становится острее.
На выборах в 2019 году многие украинские граждане проголосовали за диалог и мирное сосуществование. Общество потребовало от власти отказаться от вражды, дискриминации и поощрения радикализма. К сожалению, волю народа новоявленные политики проигнорировали. Власть Президента Зеленского продолжает и усиливает губительный курс, проложенный предыдущим режимом. Нарушение прав человека, унижение и подавление стали главными инструментами государственной политики уже новой власти.
Переговорный процесс о политическом урегулировании на Донбассе опять оказался в тупике. Украинское руководство отказывается поддержать усилия, направленные на прекращение огня, разведение сил по всей лини соприкосновения, категорически отрицает прямой диалог с Донецком и Луганском. «Слуги народа», составляющие парламентское монобольшинство, саботируют работу над принятием законов, предусмотренных Минскими соглашениями и согласованными в Нормандском формате. На Донбассе продолжается конфликт, гибнут люди.
В Украине укореняется антиконституционная политика языковой и культурной дискриминации. Несмотря на протесты населения и вопреки рекомендациям международных правозащитных организаций принимаются законы, ограничивающие права русскоязычных граждан Украины и делящие людей на сорта по языковому признаку. Продолжается политика цензуры, переписывания истории. Все также бесчинствуют радикалы. Ни один из них не привлечен к ответственности за нападения на политических оппонентов и преступления против человечности, такие как сожжение людей в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Оппозиционная платформа решительно выступает за возврат к миру, диалогу и терпимости и, требуем организации полноценного переговорного процесса с Донецком и Луганском, согласования и принятия законов, предусмотренных Минскими соглашениями.
Мы требуем немедленной отмены всех законов, ограничивающих права русскоязычных граждан Украины и представителей других национальных общин. Приведения гуманитарной политики государства в соответствие с положениями Конституции Украины и рекомендациям международных правозащитных организаций. Требуем прекратить издевательства над историей украинского народа и положить конец всесилию и безнаказанности радикалов. Их преступления должны быть раскрыты, а виновные – должны понести наказание.
Урегулировать конфликт на Донбассе, прекратить раскол и обеспечить единство страны может только диалог и уважение к правам человека. Украина будет мирной, единой и цивилизованной страной. Вместе с народом Украины мы этого добьемся при нынешней власти или сменив ее.
Напомним, ранее мы писали, когда в Украине отмечают день вышиванки.
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