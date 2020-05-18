Шведская группа ABBA с песней "Waterloo" победила в конкурсе на лучшую песню за время проведения Евровидения.

Об этом пишет BBC.

По информации, эта песня стала победной для группы в конкурсе 1974 года, после ее презентации участники ABBA проснулись известными.

Отмечается, что группа была признана одной из величайших в истории музыки.

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