Под Черниговом вспыхнул частный дом, есть жертвы [ Редактировать ]
В Черниговской области в частном доме произошел пожар. Во время тушения огня пожарными было обнаружено четырех погибших. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Как сообщается, пожар произошел в с. Моложавая Городнянского района в частном жилом доме. Спасатели ликвидировали пожар вчера в 21:55. Однако на месте пожара обнаружены четыре погибших человека без признаков насильственной смерти. В ГСЧС предполагают, что вероятная причина гибели является отравление угарным газом.
Как отмечается, к тушению привлекалось 5 спасателей личного состава и одна единица техники ГСЧС.
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