В Киеве вспыхнула многоэтажка [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, в Деснянском районе Киева произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Об этом сообщается в Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что инцидент случился в одном из домов на улице Кубанской Украины.
"В Киеве, в многоквартирном доме на улице Кубанской Украины, на третьем этаже произошел пожар, во время которого эвакуировали двух людей с верхнего этажа, а также спасен домашний кот", - сообщили в ГСЧС.
В 15:25 спасателям удалось локализовать возгорание. Огонь ликвидировали в 15:40.
Ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами. Также читайте о том, что автопилот не "спас" Tesla от аварии.
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