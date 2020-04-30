В четверг, 30 апреля, в Деснянском районе Киева произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Об этом сообщается в Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент случился в одном из домов на улице Кубанской Украины.

"В Киеве, в многоквартирном доме на улице Кубанской Украины, на третьем этаже произошел пожар, во время которого эвакуировали двух людей с верхнего этажа, а также спасен домашний кот", - сообщили в ГСЧС.

В 15:25 спасателям удалось локализовать возгорание. Огонь ликвидировали в 15:40.

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