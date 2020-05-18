Главное в вопросе децентрализации не сбиться на "ручное" управление - это будет ломать саму ее суть. Об этом заявила народный депутат Юлия Светличная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в целом процесс децентрализации - это позитив.

"Власть к людям становится ближе, у регионов больше возможностей. И финансовых и организационных. Главное в этом процессе - не сбиться на "ручное" управление. Это будет ломать саму суть децентрализации", - отметила Светличная.

Нардеп считает, что при формировании ОТГ государство обязано в первую очередь прислушиваться к людям, которые живут в громадах.

"Если мы говорим о добровольном объединении территориальных общин, то правительство в первую очередь должно слышать людей, а не "резать" территории по своему усмотрению. Именно "внизу", между селами и ОТГ существуют определенные традиционные, исторические связи и именно сами люди могут определять формат объединения. Им просто надо помогать", - отмечает Светличная.

Как пример неудачного формирования ОТГ она привела Беляевскую ОТГ Первомайского района Харьковской области.

"7 сельских советов приняли решение объединиться, они доказали свою финансовую способность, подготовили решение сессий, люди были за, подали все документы, выполнили все требования законодательства, а Кабинет Министров своим решением разделил их на разные ОТГ. По своему видению и усмотрению. С людьми даже не поговорили. А это почти 6 тысяч человек, которые сегодня очень плохо смотрят на сложившуюся ситуацию. Я их понимаю и поддерживаю. Так нельзя действовать", - подчеркивает Светличная.

По мнению Светличной, Кабинет Министров обязан учитывать мнение граждан, также это закреплено законодательно. В первую очередь, нужно обращать внимание на решение общин и мнение людей - тогда любая реформа будет проходить понятно и люди будут ее воспринимать, а от этого будет зависеть и эффективность ее реализации.

Как сообщалось, 15 марта Юлия Светличная была официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах. За нее проголосовали 30 тыс. 194 избирателей, что составляет 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании в 179 округе. В данный округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.