На вторник, 19 мая, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 6 копеек по отношению к доллару. Таким образом, доллар упал до минимума за последние два месяца. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В последний раз курс был ниже 17 марта - 26,5249 гривен за доллар. После этого курс взлетел выше 28 гривен, а с начала апреля плавно опускается.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2657,1 гривен (-0,067 грн)

100 евро - 2879,10 гривен (+0,0233 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже подешевел на 4 копейки до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,87 гривен за евро.

Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.