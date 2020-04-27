Известная певица пожертвовала 6 млн долларов на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Популярная американская певица, актриса, танцовщица и музыкальный продюсер Бейонсе присоединилась к программе основателя Twitter Джека Дорси #Startsmall, цель которой - минимизировать убытки из-за пандемии коронавируса в мире.
Об этом пишет newsyou.info.
"Обладательница "Грэмми" через свой фонд BeyGOOD пожертвовала 6 млн долларов. Выделенные Бейонсе средства получат организации, оказывающие психиатрические услуги и доставляющие продовольствие в городах США", - говорится в сообщении.
Также Бейонсе намерена помочь врачам, здоровье которых подкосил коронавирус, и гражданам, которые пострадали из-за Covid-19 экономически и физически.
Ранее сообщалось, что певица Pink вылечилась от коронавируса.
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