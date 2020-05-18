Зеленський ініціював створення робочої групи для вирішення проблем кримських татар [ Редактировать ]
Жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні та світі. На багатьох установах підняли прапор кримців із жалобною стрічкою. Цьогоріч, через карантинні обмеження, не буде традиційних мітингів. Натомість переселенці з анексованого Росією Криму влаштують у столиці автопробіг у пам'ять про жертв депортації. А надвечір, о 21.00, людей просять запалити вогник пам'яті.
І напередодні вночі на будівлі Офісу президента розмістили світлову проєкцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів. З метою вирішення проблем кримських татар президент Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в своєму Офісі, до складу якої увійдуть кримські татари.
Нагадаю, їхнє примусове вигнання з кримського півострова радянський режим розпочав вночі 18 травня 1944. За два дні виселили 180 тисяч людей. Через тяжкі умови заслання - десятки тисяч померли.
Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу:
Мы очень благодарны тому, что сегодня 76 годовщина отмечается на таком уровне, инсталляции флаг крымско-татарский на здании Кабмину и сегодня, насколько я знаю, будет на администрации президента, благодарны за ваши заявления. Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения на Украину, восстановления территориальной целостности Украины никогда не будет сходить с повестки дня высшего руководства нашей страны.
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