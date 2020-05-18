Переселенці влаштують у столиці автопробіг у пам'ять про жертв депортації

Жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні та світі. На багатьох установах підняли прапор кримців із жалобною стрічкою. Цьогоріч, через карантинні обмеження, не буде традиційних мітингів. Натомість переселенці з анексованого Росією Криму влаштують у столиці автопробіг у пам'ять про жертв депортації. А надвечір, о 21.00, людей просять запалити вогник пам'яті.

І напередодні вночі на будівлі Офісу президента розмістили світлову проєкцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів. З метою вирішення проблем кримських татар президент Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в своєму Офісі, до складу якої увійдуть кримські татари.

Нагадаю, їхнє примусове вигнання з кримського півострова радянський режим розпочав вночі 18 травня 1944. За два дні виселили 180 тисяч людей. Через тяжкі умови заслання - десятки тисяч померли.

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу: