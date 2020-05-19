У бразильському Ріо-де-Жанейро місцева влада запустила спеціальний онлайн-ресурс охочі можуть підібрати собі чотирилапого та замовити його доставку додому на час карантину.

Замість оплати - власники мають розмістити на сайті фото з новим другом. У такий спосіб влада хоче заохотити людей залишатися на самоізоляції, а також допомогти безхатнім тваринам.

Луара Родрігес, власниця тварини: