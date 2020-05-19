Бразильці замовляють доставку собачок додому [ Редактировать ]
У бразильському Ріо-де-Жанейро місцева влада запустила спеціальний онлайн-ресурс охочі можуть підібрати собі чотирилапого та замовити його доставку додому на час карантину.
Замість оплати - власники мають розмістити на сайті фото з новим другом. У такий спосіб влада хоче заохотити людей залишатися на самоізоляції, а також допомогти безхатнім тваринам.
Луара Родрігес, власниця тварини:
Я дуже вдячна мерії за можливість знайти нового товариша. Цей карантин та щоденні данні про кількість загиблих зводять мене з розуму. Коли мені стає сумно, мій новий улюбленець дарує мені позитивні емоції та надихає.
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