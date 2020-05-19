Європу може накрити другою хвилею пандемії - ВООЗ [ Редактировать ]
Друга хвиля епідемії коронавірусу в Європі можлива. З такою заявою виступив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. В організації зазначили: європейським країнам слід готуватися до нової хвилі, яка, найімовірніше, відбудеться взимку.
Водночас, за прогнозами, пік другої хвилі припадатиме на активну фазу сезонних захворювань. Також Гебреісус наголосив: зниження темпів інфікування не означає, що пандемія закінчується.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Ми закликаємо країни не квапитися. Ті держави, які занадто швидко ухвалюють рішення щодо послаблень на тлі пандемії, не маючи для цього відповідної системи охорони здоров'я, ризикують спровокувати повторну хвилю. Нині ж ризик досі високий, нам потрібно ще добре попрацювати.
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