Друга хвиля епідемії коронавірусу в Європі можлива. З такою заявою виступив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. В організації зазначили: європейським країнам слід готуватися до нової хвилі, яка, найімовірніше, відбудеться взимку.

Водночас, за прогнозами, пік другої хвилі припадатиме на активну фазу сезонних захворювань. Також Гебреісус наголосив: зниження темпів інфікування не означає, що пандемія закінчується.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: