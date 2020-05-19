Сідней потонув у попелястій імлі [ Редактировать ]
Густий туман оповив найбільший міст Сіднея Гарбор-Бридж. Аркова переправа візитна картка міста - буквально потонула у попелястій імлі. Разом з нею Сіднейський оперний театр.
Туман частково закрив двохсотметрові хмарочоси на березі затоки Порт-Джексон. Накрило також деякі райони міста та всього штату Новий Південний Уельс. До обіду імла розсіялася.
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