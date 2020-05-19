Тонни овочів на смітник! Українські фермери змушені викидати свій врожай, бо не можуть його продати. Чому покупцям у магазинах пропонують китайський часник, єгипетську картоплю чи бельгійську моркву, тоді як вітчизняні аграрії - банкрутують? З'ясовувала Олена Логінова.

Тонни моркви, яку викинули гнити просто неба. Це відео зняв і виклав у соцмережу один із столичних блогерів.

Усе це він зняв у Київському передмісті, біля Гостомеля. Мешканці розповіли: моркву викинув місцевий фермер, бо не мав куди продати! І така ситуація далеко не поодинока! Українські фермери банкрутують. Хтось втрачає врожай через посуху, хтось через неможливість збути.

Закарпаття. Це господарство, де вирощують ранню капусту, ми знімали два тижні тому. Звідси її везуть по всій Україні. Точніше, везли.

Анна Маркусь, жителька села Заріччя:

Минулого року була перша капуста 31, а цього року по 7.

Селяни змушені віддавати городину за безцінь, аби не згнила. Бо іншого виходу немає. Ринки тільки почали працювати. А в супермаркети чи магазини маленьким фермерам не пробитися. Там свої постачальники, і здебільшого - закордонні.

Магдалина Зан, жителька села Заріччя:

Везуть із Македонії, Албанії, но а нащо нам ту продукцію, коли нашої продукції є доста. Не лиш нагодовались би ми Україну нашу, Європу.

І справді, на полицях супермаркетів поруч із цінниками, де сказана країна-виробник справжня карта світу. Приміром, знайти український часник майже неможливо. Весь із Китаю. Картопля - Єгипет. Фрукти - часто теж імпорт.

А що ж відбувається на ринках? Звідки товар і по чому? Із ревізією їду на один із найбільших київських базарів.

В цьому корпусі "Столичного" ринку в основному торгують імпортом. Передусім це стосується екзотичних фруктів.

Манго, авокадо, ківі, ананаси, лічі, папайя. Словом, усе, що в Україні не росте.

Та й ціни на всі ці фруктово-гастрономічні забаганки - по кишені не всім.

Олег, продавець:

Виноград ціна десь 150 грн кг. Манго від розміру. Іде ящик 6 кг, коштує десь 1600-1800 грн. Голубіка, якщо Марокко до 400 грн, якщо Іспанія біля 300 грн.

А що ж рідні овочі? На ринку торгівці переконують: борщовий набір - переважно таки український.

Світлана, продавчиня:

30, 35 грн, 40 грн морковочка, бурячок 35 грн. Такого плана цени. Помидорчик наш уже Херсонский идет 70 грн, 65 есть такие вот.

Оксана, продавчиня:

Люди їсти хотять, купляють. Більшість купляють картошку, на салат, огірок, помідор. Так як був зимою так він і лишилася, як капуста була 15 так вона і залишилась, и 10-15. Морква тоже 10-15 як вона була зимою так вона і залишилась.

Покупців небагато. Втім і понеділок день небазарний. Найбільш ходовий товар зараз... полуниця. Українська. По сто гривень кілограм.

Юлія, покупець:

Клубника, да трошки дороговата, але хочеться, дитина просить. Це не можна відмовити дитині, це обов'язково.

На цьому ринку купують і звичайні продавці собі до столу, і перекупники. Бо він працює ще й як гуртовий. Гуртові ціни, звісно, інші. Але пробитися сюди на столичний базар можуть далеко не всі фермери.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної ради:

80% продукції вітчизняного виробника реалізують на ринку. Нам потрібно сьогодні говорити про формування кооперативних рухів, кооперативів, які б давали сьогодні можливість малому і середньому бізнесу, незважаючи на те працює ринок чи не працює. Мати інші засоби для збуту цієї продукції.

Але для цього потрібна державна підтримка фермерів. Аби не замінювати український викинутий врожай - дорогим імпортом.