Авиаперелеты подорожают: украинцев обложили новой пошлиной [ Редактировать ]
19 мая Верховная Рада 237 голосами "за" поддержала за основу законопроект №2424, который предусматривает взимание государственного сбора с каждого пассажира, вылетающего из Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в страну. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Законопроект №2424 наконец устанавливает одинаковые для всех правила взимания государственных пошлин в авиации. За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины. Наконец устранены пробелы, которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков" - прокомментировал голосование министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Ставка государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, составляет:
- при путешествии в пределах Украины - 0,5 доллара США;
- при вылете за границу - 2 доллара США.
Ставка государственной пошлины за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины составляет:
- при воздушных перевозках в пределах Украины - 2,5 доллара США;
- при осуществления международных воздушных перевозок из в Украину - 10 долларов США.
Законопроект предусматривает, что государственный сбор не будет взиматься в случаях:
- перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
- перевозок гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров Украины;
- полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);
- перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;
- перевозок детей в возрасте до двух лет;
- перевозок транзитных пассажиров;
- перевозок пассажиров с сервисными билетами;
- перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.
Напомним, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза - с 15 июня. При условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.
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