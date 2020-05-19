19 мая Верховная Рада 237 голосами "за" поддержала за основу законопроект №2424, который предусматривает взимание государственного сбора с каждого пассажира, вылетающего из Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в страну. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Законопроект №2424 наконец устанавливает одинаковые для всех правила взимания государственных пошлин в авиации. За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины. Наконец устранены пробелы, которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков" - прокомментировал голосование министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ставка государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, составляет:

при путешествии в пределах Украины - 0,5 доллара США;

при вылете за границу - 2 доллара США.

Ставка государственной пошлины за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины составляет:

при воздушных перевозках в пределах Украины - 2,5 доллара США;

при осуществления международных воздушных перевозок из в Украину - 10 долларов США.

Законопроект предусматривает, что государственный сбор не будет взиматься в случаях:

перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозок гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров Украины;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;

перевозок детей в возрасте до двух лет;

перевозок транзитных пассажиров;

перевозок пассажиров с сервисными билетами;

перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Напомним, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза - с 15 июня. При условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.