Коли з українських аеропортів полетять літаки за кордон? В уряді вже будують повітряні плани. Прем'єр навіть назвав приблизну дату: червень-місяць. Але це залежатиме і від епідеміологічної ситуації в країні, і від волі тих країн, з якими відновлюватимемо сполучення. Тож у МЗС починають переговори із іншими державами.

Тим часом, Євросоюз потроху відриває кордони і збільшує авіаперельоти. А от як виглядають подорожі в умовах коронавірусу і до якої авіареальності слід звикати українцям?

Пасажири та співробітники аеропорту у масках, а після паспортного і митного контролю - обов'язковий тест на коронавірус. Так тепер зустрічають гостей з інших європейських країн в аеропортах Греції. Кілька днів тому країна почала приймати літаки з Німеччини. Пасажири першого рейсу діляться враженнями.

Александрос Гатіс, пасажир:

Сам політ нічим не відрізнявся. Хіба тим, що ми всі були в масках, і екіпаж не пропонував їжу та напої. А вже прибувши до Греції, я помітив - так, все інакше.

Крім мазка з горла і носа, кожного пасажира відтепер зобов'язують заповнити анкету. Вказати адресу, за якою вони планують дотримуватися карантину. Залишати помешкання заборонено два тижні.

Звертаю вашу увагу: ви не виходите з дому, ви не гуляєте. Ми вас перевірятимемо. У разі порушення правил, вам загрожує штраф 5 тисяч євро і кримінальна відповідальність.

На карантин усіх гостей із закордону Греція відправлятиме щонайменше до кінця червня. Бо вже з липня готується приймати туристів. А хто ж прилетить у відпустку, яку доведеться провести у чотирьох стінах на самоізоляції?

Подорожі всередині Європейського Союзу: до пандемії це була звична справа, а тепер - вимагає домовленостей на рівні урядів. Напередодні сезону літніх відпусток, європейські політики хочуть якнайшвидше дозволити і регулярні перельоти, і відпочинок закордоном. Від ідеї розробити єдину концепцію "безпечного туризму" поки що відмовилися. Кожна окрема країна прописуватиме власні правила, з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу.

В Італії, яка постраждала від пандемії найбільше за всіх у ЄС, туристів з інших європейських країн чекають на початку червня.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Починаючи від третього червня ми відкриємо кордони для гостей з країн ЄС. Людям, які до нас приїдуть, не потрібно буде дотримуватися карантину.

Чого не скажеш про дотримання соціальної дистанції. Зберігати безпечну відстань необхідно у ресторанах, музеях та навіть на пляжах. Такі самі правила діятимуть і в Греції. Вона відкриє свої пляжі для туристів на місяць пізніше, з першого липня. Поки що до нових реалій пристосовуються місцеві.

Ніколас Вінеріс, керівник пляжного комплексу:

Наші гості дотримуються правил. На пляжі більше порядку, ніж раніше. І я сподіваюся, так буде і надалі.

А от подорож до Іспанії поки краще не планувати. Офіційний Мадрид тримає паузу і не називає жодних дат. Коли ж до Італії, Греції чи Іспанії зможуть приїхати українці, взагалі невідомо. Єврокомісія рекомендувала подовжити обмеження на в'їзд для громадян третіх країн до 15 червня.