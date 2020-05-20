Після більш як двомісячного простою в Італії знову запрацювали музеї. Двері для відвідувачів відчинили півтора десятки закладів. Решта, попри дозвіл на роботу, вирішили зачекати до початку наступного місяця. З середини червня планують відкрити театри та кінотеатри.

Втім, керівництво Римської опери вже оголосило про перенесення усіх спектаклів на наступний рік. А от Венеційський кінофестиваль планують провести з 2 по 12 вересня.