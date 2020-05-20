Бойовики намагалися збити безпілотник ОБСЄ на Донбасі [ Редактировать ]
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли. За минулу добу бойовики 6 разів порушили режим тиші. Із заборонених Мінськими угодами мінометів 120 та 82 калібру російські окупанти атакували наші позиції поблизу Новотошківського та Оріхового, загалом випустили 52 міни. На півдні Донеччини гатили з гранатометів та стрілецької зброї.
В ОБСЄ повідомили, що бойовики намагалися збити безпілотник, який спостерігачі запустили для спостереження.
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