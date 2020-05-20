Кіпр відкриється для туристів із 15 червня. Влада розраховує досягти показника туристичних доходів бодай на третину, порівняно з минулим роком.

Кіпр з 4 травня почав поступове пом'якшення проти-пандемічних обмежень. Нагадаємо, раніше 11 держав Європейського союзу на спеціальній онлайн-конференції погодили правила, що стосуються поступового послаблення заборон на туристичні поїздки влітку.