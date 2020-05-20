Туреччина запроваджує комендантську годину на Рамадан [ Редактировать ]
Туреччина знову запроваджує комендантську годину - вже всьоме від початку епідемії. Цього разу на час завершення святкування священного для мусульман місяця Рамадану - з 23 по 26 травня. Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Протягом цих чотирьох днів громадянам заборонено виходити з дому. Зачиненими залишатимуться і мечеті. Їх поступово відкриватимуть з 29 травня - за умови дотримання санітарних норм.
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