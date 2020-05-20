Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Украине за сутки +354 заболевших, +16 умерших и +323 выздоровевших.
Всего зарегистрировано 564 летальных случаев, 5 955 выздоровели.
Женщины в Украине болеют коронавирусом чаще - 58%, мужчины - 42%. Статистика по возрастам:
- 0-17 лет - 7%
- 18-29 лет - 12%
- 30-49 лет - 36%
- 50-69 лет - 37%
- 70+ лет - 9%
В мире - 4 986 406 случаев, 324 911 человек умерли, 1 958 525 выздоровели.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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