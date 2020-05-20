Медики выявили уникальное свойство спаржи [ Редактировать ]
Медики провели исследования и выяснили, что спаржа может существенным образом укрепить иммунитет. Об этом передает newsyou.info.
Спаржа бывает трех видов: белая, фиолетовая и зеленая. Цвет зависит от степени зрелости. Белые - это нежные ростки, которые еще не выбились на поверхность и не увидели солнце. Под действием света побеги спаржи становятся фиолетового цвета, а затем быстро зеленеют.
Зеленая спаржа - самая популярная, растет на открытом воздухе. Зеленую спаржу можно замораживать, благодаря чему она будет доступна круглый год. В ней больше, чем в белой, пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.
Чем полезна?
При низкой калорийности, от 20 до 30 ккал на 100 г, спаржа содержит много микро и макроэлементов, биологически активных соединений. В частности, она выделяется по количеству (витамина U): в 100 г - 110% от суточной нормы, витамина С 22%, витамина К 35%, фолиевой кислоты (13%), лютеина и его изомера зеаксантина (11,8%), бета-каротина (9%). А также содержит медь, фосфор, марганец, железо, калий.
Достаточно в спарже фолиевой кислоты, поэтому ее рекомендуют включать в рацион беременным и женщинам, планирующим беременность, поскольку фолиевая кислота поддерживает нормальное развитие плода.
К спарже также следует обратиться из-за наличия аспарагина, органической аминокислоты, которая улучшает работу почек и обладает мочегонным действием. Кроме того, в спарже много пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника. Противопоказана спаржа при индивидуальной непереносимости.
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