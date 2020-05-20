В парламенті теж тільки й розмов, що про підсумки першого року роботи Зеленського-президента. В опозиції рахують провали, а в монобільшості носяться з успіхами.

Ксенія Барвіненко розпитала народних депутатів - чого більше в діяльності президента - зрад чи перемог.

Рік тому тоді ще новообраний президент Володимир Зеленський ішов червоною доріжкою до верховної ради на інавгурацію. Обіцяв кінець епохи бідності, нові обличчя, та гучні посадки. Та чи вдалося виконати обіцянки - розпитаємо в народних депутатів.

А народні обранці - критики для президента не шкодують. Тут і прорахунки в економіці.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Зараз Україна перебуває на дні кризи економічної і проблема не в тому, що вона спричинена світовою кризою або коронавірусом, а тим що не існує зараз плану як із цієї кризи ми будемо вибиратися.

І кадрова порожнеча. Кажуть, що в Зе-команді, як і в самого президента, поверхові знання щодо політики.

Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний:

Бракує в даному випадку глибини знань і широти думки, тому що людина яка займалася такою вузькою направленістю в бізнесі, я думаю що багато площин економічних соціальних залучення інвестицій вони не були відомі нинішньому керівництву держави.

До того ж, на думку депутатів, Зеленський взагалі забув про головні повноваження президента.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Він просто забув про ці дві сфери це зовнішня політика і армія і ставить ся до них з недовірою, якщо спочатку йому можливо хотілося мати спільні фото з лідерами, і це було стимулом до політичної активності, то останні тижні навіть немає телефонних консультацій зі світовими лідерами.

А от у самій Зе-команді пропонують на провали не звертати уваги. Тут про президента, як-то кажуть - або хороше, або нічого.

Юрій Камельчук, народний депутат, "Слуга народу":

Відбулося досить вагоме перезавантаження ради, погодьтеся яким би не був результат, як би хто не оцінював роботу ВРУ, але багатьох старих облич ми не бачимо,

Мечі слуг народу спрямовані на колишнього президента. Усе через оприлюднені напередодні плівки Порошенка-Байдена Тож обговорення законопроєктів перетворилося на міжфракційну війну.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Ми разом з колегами створюємо тимчасову слідчу комісію по розслідуванню тих фактів, які були оприлюднені, розмови з Джо Байденом, з Джоном Кері, інформація, яку оприлюднив Джуліані - це абсолютно кричущі факти злочинної діяльності.

Ірина Геращенко, народний депутат, "європейська солідарність":

Раби, підніжки, грязь Кремля, тільки така асоціація з людиною, яка представляє український вибір, так так - слуги народу наповнені ФСБ-шними консервами в українського вибору сьогодні, Зеленський зробив все для того, щоб вляпатись в історію зі скандалом в США.

За цими міжусобицями весь турборежим слуг народу заглух. До того ж на кілька днів. Бо ще в одного депутата виявили коронавірус. І обранці вирішили скасувати пленарні засідання.