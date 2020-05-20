В США владелец одной из пиццерий заметил, что сервис доставки еды DoorDash, с которым он не сотрудничал, продает его пиццы, причем по более низкой цене. Он решил провести эксперимент и через сервис продал сам себе кучу пустых пицц - и получил за них полную цену.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также Удачный шопинг: мужчина стал миллионером благодаря походу за продуктами

Премиальная пицца, которая стоила в ресторане 24 доллара, продавалась в DoorDash всего за 16 долларов. Когда владелец попытался заказать одну пиццу сам себе, то заметил, что сервис заплатил его заведению полную цену.

Затем он попытался заказать 10 пицц для своего друга, заплатил за это 160 долларов и получил 240 долларов от сервиса.

Далее хозяин пиццерии повторил заказ для друга, но отправил пиццы без начинки - и все равно получил полную цену. DoorDash никак не отреагировали на убытки.

Оказалось, что дело было в "тестовом периоде" в приложении сервиса - руководители добавляли к списку ресторанов те, что имели хорошие отзывы и могли в дальнейшем подписаться на их платформу.

Для того, чтобы рестораторы обратили внимание на сервис, его руководство намеренно снижало цены на еду, и увеличивало таким образом количество заказов.

Ранее сообщалось, что мужчина стал миллионером благодаря печенью с предсказаниями.

Также мы писали о том, что продавец супермаркета воровал деньги из банковских карт покупателей.