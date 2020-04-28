Транспорт будущего: в США создали летающее такси (видео) [ Редактировать ]
Американский стартап Alaka'i Technologies представил летающее такси Skai, которое работает на водородных топливных элементах. Об этом говорится в сообщении на сайте Skai.
Движение летательного аппарата обеспечивают 6 электродвигателей, которые работают на водородных топливных элементах. Такси рассчитано на 5 человек, включая пилота. Также на нем можно будет перевозить грузы массой до 450 кг.
Заправка транспорта занимает около 10 минут. Одной заправки хватит на четыре часа полета. За это время аэротакси может преодолеть 650 км.
Над дизайном такси работали специалисты BMW Designworks. Транспорт оборудован системой парашютов.
Отмечается, что на данный момент готов прототип аппарата. Аэротакси планируют сертифицировать в США до конца 2020 года.
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