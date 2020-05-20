Удачный шопинг: мужчина стал миллионером благодаря походу за продуктами [ Редактировать ]
Житель американского города Грейам, штат Северная Каролина, сорвал в лотерею миллионный джекпот благодаря походу за продуктами. Об этом сообщает toneto.net.
"Стивен Хауэлл заглянул в местный продуктовый магазин, чтобы купить семье напитки и снеки. Заодно он приобрел несколько десятидолларовых билетов мгновенной лотереи", - говорится в сообщении.
По возвращению домой мужчина проверил билеты и обнаружил, что благодаря одному из них - Red Hot Millions - он неожиданно стал миллионером. Сумма выигрыша составила миллион долларов.
Хауэлл вспоминает, как тут же побежал в соседнюю комнату, чтобы поделиться радостной вестью с матерью. "Я протянул ей в руки билет, и она воскликнула: "Ты выиграл миллион долларов!", - говорит он.
Отмечается, что американец уже отпраздновал с семьей победу в лотерее. На выигранные деньги он планирует, помимо прочего, купить себе новую машину.
Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.
Также мы писали о том, что 38-летний плотник стал мультимиллионером.
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