Житель американского города Грейам, штат Северная Каролина, сорвал в лотерею миллионный джекпот благодаря походу за продуктами. Об этом сообщает toneto.net.

"Стивен Хауэлл заглянул в местный продуктовый магазин, чтобы купить семье напитки и снеки. Заодно он приобрел несколько десятидолларовых билетов мгновенной лотереи", - говорится в сообщении.

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По возвращению домой мужчина проверил билеты и обнаружил, что благодаря одному из них - Red Hot Millions - он неожиданно стал миллионером. Сумма выигрыша составила миллион долларов.

Хауэлл вспоминает, как тут же побежал в соседнюю комнату, чтобы поделиться радостной вестью с матерью. "Я протянул ей в руки билет, и она воскликнула: "Ты выиграл миллион долларов!", - говорит он.

Отмечается, что американец уже отпраздновал с семьей победу в лотерее. На выигранные деньги он планирует, помимо прочего, купить себе новую машину.

Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.

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