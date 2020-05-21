У світі на COVID-19 занедужала рекордна кількість людей [ Редактировать ]
Новий коронавірусний антирекод. Минулої доби у світі недугу підхопили 106 тисяч людей. Це найбільше від початку пандемії. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус.
За його словами, найгірша статистика захворюваності в країнах з низьким та середнім рівнем доходів. Тож наразі ВООЗ опікується, щоб і медики, і пацієнти цих країн і надалі були забезпечені засобами індивідуального захисту.
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