ЕС примет участие в организованной Россией встрече по Крыму [ Редактировать ]
Делегация Европейского союза планирует принять участие в организованной Россией конференции с жителями оккупированного Крыма в Совете безопасности ООН. Такими действиями представители ЕС могут нарушить собственные правила относительно контактов с фактическими "властями" оккупированного Крыма. Об этом сообщили два европейских дипломата в комментарии "Радио Свобода".
По словам дипломатов, участие в запланированной на 21 мая видеоконференции намерены брать около 19 из 27 представителей стран ЕС на различных уровнях, а также официальная делегация ЕС в ООН.
Отмечается, что решение проигнорировать организованную российской делегацией конференцию сейчас объявили лишь три страны Балтии, Болгария, Нидерланды, Польша, Румыния и Финляндия.
Кроме того некоторые чиновники выразили опасения, что присутствие европейских дипломатов на конференции может дискредитировать указания относительно непризнания аннексии Крыма и будет использовано для российской пропаганды, даже если представители ЕС будут высказываться против действий России.
Ранее мы писали, что для возвращения Крыма создадут новый формат без Минских переговоров.
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