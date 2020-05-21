Як українці лікуються від коронавірусу на чужині [ Редактировать ]
146 інфікованих українців лікуються за кордоном. Одужали - 73. Померли 9 - повідомляє МЗС. Найбільше уражених COVID-19 в Італії.
Кілька людей занедужали в Чехії, Польщі, Австрії, Росії, Білорусі та інших країнах. По допомогу до дипломатів за час карантину - звернулося майже 20 тисяч українців.
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