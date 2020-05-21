І через велику кількість хворих, у трьох регіонах України карантин відзавтра не послаблюють. Це стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей. Таке розпорядження МОЗу.

А от самих мешканців цих регіонів, схоже, статистика не так вражає, як чиновників. На Рівненщині люди у буквальному сенсі беруть штурмом секонд-хенди. Ніякої дистанції, звісно, ніхто не дотримується. Навіщо люди наражають себе на небезпеку? Питала Сніжанна Сидорук.

Ось так штурмують магазин секонд-хенду у Дубно. Усі в масках і рукавичках. Але вишикувались впритул один до одного.

А це вже Рівне. Тут містяни взяли "в облогу" місцевий секонд-хенд. В черзі ніхто не дотримується дистанції. Це перший день коли завезли товар, вибір великий і людей багато. Запевняють, натовп, який сфотографували зовні, в магазині вдалося вгамувати.

Лариса, касирка магазину секонд-хенду:

До нас не заходило по багато людей. Так ішли по двох по трьох не було такого напливу великого. От це що на вулиці стояли, а так в магазині не було в нас напливу людей.

Через великі черги секонд-хендам вже погрожують місцеві чиновники. Якщо умов карантину не дотримуватимуться, то такі магазини закриють.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:

Поки що профілактично, а у випадку подальших порушень будуть здійснюватись заходи адміністративного реагування.

Правоохоронці, кажуть, протоколів поки що ні на кого не складали. Але власників магазинів лякають штрафами до 170 тисяч гривень, а покупців до 34 тисяч.

Іван Теліга, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Рівненського відділу поліції:

Якщо недотримані дистанції іде зі сторони, скажем, самого власника секонд-хенду, тобто є передбачено кількість громадян, які мають право зайти в секонд-хенд під час відкриття, то буде відповідати сам власник. Але самі ж громадяни, самі покупці десь не реагують в повній мірі на дані зауваження, тому самі ж громадяни будуть притягнуті до відповідальності.

Нині тут, де днями шикувалась черга, покупців небагато. Сюди не пускають без масок. Щоб зберігали дистанцію - поблизу каси наліпили розділові смужки. А в приміщення одночасно дозволяють заходити не більше, ніж двом десяткам людей.

Я колись отут пальто взяла торішнього року нове-новісіньке пальто. Австрія.

Пані Ольга - постійна клієнтка магазинів вживаного одягу. Дізналась, що у Рівному вже відчинились секонд-хенди - прийшла за обновками. Пенсія невелика, тож може купувати лише дешеві речі.

Ольга Терлецька, покупчиня магазину секонд-хенду:

Вигідний варіант для нас небагатих людей. Я допустім якщо щось навіть беру, то я його дома перу обов'язково, тоді прасую.

Клієнтів у секонд-хендах - констатують продавці - після карантину поменшало. Та й приміряти вживаного светра чи сукню одразу в магазині наважується не кожен. Втім, речей "з Європи" боятися не варто, запевняють епідеміологи. А ось люди можуть завдати шкоди самі собі.

Роман Сафонов, головний державний санітарний лікар у Рівненській області:

Я не бачу особливих ризиків зараження від вживаних речей, які придбавають рівняни в секондах-хендах. Я можу спостерігати абсолютну відсутність соціальної дистанції. Думаю, що секонди будуть сприяти подальшому поширенню COVID-19 в області.

Рівненщина в п'ятірці областей за кількістю хворих на СOVID-19. Щодня у лабораторному центрі підтверджують до трьох десятків підозр на коронавірус. Тож розслаблятися людям не варто, аби шопінг не призвів до продовження карантину.